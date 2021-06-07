الرياضة
ربيع: أندية الإمارات تهتم بالفئات الصغرى
لاعب الجزيرة الإماراتي قال إنه عاشق للوداد وقدوته بنعطية والنيبت قال محمد ربيع، لاعب الجزيرة الإماراتي، إنه تلقى دعما كبيرا من قبل مسؤولي الفريق منذ التحاقه به قبل سنوات، إذ ساهموا في تألقه بشكل كبير ووصوله للفريق الأول بسرعة. وأوضح ربيع، بطل الدوري الإماراتي، في حوار مع «الصباح»، أن فرقأكمل القراءة »
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