حوادث
30 سنة لقاتل صديقه بسيدي بنور
انتقم منه بسبب خلاف سابق ووجه له طعنات قاتلة ولاذ بالفرار قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجددة، أخيرا، بمؤاخذة فلاح وحكمت عليه ب30 سنة سجنا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار. وجاء إيقاف الجاني، حين تم إشعار عناصر الدرك الملكي بالمركزأكمل القراءة »
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