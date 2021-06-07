الصباح الفني
رمضان يُنهي أزمة “إنساي”
أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن انتهاء أزمة كليب أغنية “إنساي” التي جمعته بالفنان سعد لمجرد، وإعادة عرضها مرة أخرى عبر قناته الرسمية في موقع “يوتوب”، بعد إيقافها أكثر من 24 ساعة، بسبب خلاف مالي بين الفنانين. ونشر رمضان، عبر صفحته الرسمية في “أنستغرام”، فيديو كليب الأغنية، ليُعلن انتهاء الأزمة،أكمل القراءة »
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