حوادث
شبكات تستخدم النساء لتهريب المخدرات
خطة للتمويه على الأمن ومعلومات استخباراتية وضعت حدا لأنشطتها أطاحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، مساء الخميس الماضي، بشبكة إجرامية لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية تعتمد على النساء في تنفيذ عملياتها. وحسب مصادر “الصباح”، فإن العملية الأمنية أسفرت عن إيقاف أم وابنتها تبلغان من العمر 39 سنة و69، في حالةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل