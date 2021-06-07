الصباح الفني
بيقشة: 90 % من الأغاني ليست مغربية
ماهي آخر أعمال الفنان زكرياء بيقشة؟ أنجزت، في الآونة الأخيرة، عدة أعمال فنية، سواء بكتابة كلماتها أو تلحينها، ومنها أغنية مع الفنان وهيب سعد، وتحمل عنوان “سنفورة”، وهي من كلماتي وألحاني وتوزيع نوح العبدي، وتناقش معاناة القاصرات، بعدما لاحظت الهجوم عليهن في مواقع التواصل الاجتماعي، فحاولت أن أساهم في الرفعأكمل القراءة »
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