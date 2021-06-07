حوادث
تعذيب يورط مدير سجن الوداية
النيابة العامة ومندوبية السجون دخلتا على الخط والموظف يواصل ابتزازه لإبعاد التهمة عنه دخل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، على خط قضية تعذيب وشطط في استعمال السلطة، ضحيتها نزيل بسجن الوداية بالمدينة الحمراء على يد مدير المؤسسة السجنية الذي يتفنن يوميا بتعذيبه نفسيا وجسديا باحتجازه بزنزانته. وحسب مصادر “الصباح”،أكمل القراءة »
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