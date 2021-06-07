مجتمع
تأهيل مؤسسات بتمويل أمريكي
أعطيت بالثانوية التأهيلية “المسيرة الخضراء” بمكناس، أخيرا، الانطلاقة الفعلية لأشغال تأهيل البنيات التحتية لـست مؤسسات تعليمية يشملها مشروع “التعليم الثانوي” على مستوى المديرية الإقليمية لمكناس. يتعلق الأمر بالثانويتين التأهيليتين مولاي يوسف والمسيرة، وبالثانويات الإعدادية ابن عثمان المكناسي وابن المناصف وأمشيوط سلام بن بوشتى والرياض في المرحلة الأولى. وخلال الحفل تليت كلمات تطرقت إلى تفاصيل تنزيل نموذج ثانوية “التحدي”، وهوأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل