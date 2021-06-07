الصباح الفني
باعزية تثير السخرية
سخر بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المغنية الشعبية أميمة باعزية، بسبب عمليات تجميل غير جراحية خضعت لها، ونشرت تفاصيلها على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”. واختارت باعزية مشاركة متابعيها تفاصيل العمليات التي أجرتها على شفتيها وخديها وذقنها، وهو ما أثار جدلا كبيرا، إذ اعتبر الكثيرون انها لم تكن ناجحة، وكانتأكمل القراءة »
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