حوادث
عنف يفضح مصنع “ماحيا”
قاد حادث اعتداء تعرضت له امرأة بأحد الأحياء الشعبية بمراكش، على يد زوجها وشقيقه، إلى الكشف عن نشاط المعتديين في ترويج مسكر ماء الحياة، وحجز كمية مهمة منه. وأفاد مصدر مطلع أن عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، تلقت مساء الأربعاء الماضي، إخبارية بخصوص قيام شقيقين بتعنيف زوجة أحدهما، لتنتقل عناصرأكمل القراءة »
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