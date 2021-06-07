حوادث
إصابة جانح برصاص الأمن بفاس
خضع عشريني من ذوي السوابق، إلى عملية جراحية لإزالة رصاصة من جسده أصيب بها بعد إطلاق النار عليه في تدخل أمني لاعتقاله وزميليه بعد مقاومتهم عناصر الأمن بالمنطقة الثانية وإحداثهم ضوضاء بالشارع العام وتعريضهم حياة المارة للخطر وسلبهم أغراضهم باستعمال العنف. وكللت العملية بالنجاح بعدما أشرف طاقم طبي على إزالةأكمل القراءة »
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