الرياضة
الاتحاد الدولي يوقف السباعي أربع سنوات
سقط في فخ المنشطات وتم تجريده من الرقم القياسي لماراثون صوفيا أوقفت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، العداء المغربي يوسف السباعي، المختص في سباقات الماراثون، عن ممارسة جميع الأنشطة الرياضية، أربع سنوات بسبب سقوطه في اختبار المنشطات. وأعلنت وحدة النزاهة في نشرتها اليومية الصادرة، أول أمس (السبت)، أنهاأكمل القراءة »
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