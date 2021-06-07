الرياضة
“الكاك” على صفيح ساخن
يومير انتفض ضد الرئيس والبويحياوي والبوساتي رفضا التنازل عن مستحقاتهما علمت «الصباح» أن أطر النادي القنيطري قررت التصعيد ضد علي الرماش، رئيس الفريق، بسبب التماطل في تسوية مستحقاتها المالية المتراكمة منذ ستة أشهر. وكشفت مصادر مطلعة أن مدربي الفئات الصغرى عقدوا اجتماعا طارئا، للتشاور في الخطوات، التي سيباشرونها ، لإرغامأكمل القراءة »
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