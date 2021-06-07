الصباح السياسي
ألف درهم لكبار السن المعوزين
أكدت امباركة بوعيدة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في لقاء مراكش ضمن فعاليات الجولة الوطنية لتقديم برنامج الأحرار، على أن الحماية الاجتماعية هي الأساس والأولوية ولبنة لبناء مغرب قوي ومغرب الثقة بين المواطن والمؤسسات الحزبية والدستورية، مؤكدة “أن التجمع يفتخر بالمشروع الملكي الإستراتيجي الكبير، للتغطية الصحية، ومستعد للمشاركةأكمل القراءة »
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