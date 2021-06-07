الصباح الفني
استئناف عرض “30 مليون” و”طفح الكيل”
القاعات تنتظر أعمالا سينمائية جديدة صورت قبل الجائحة عاد فيلما “30 ميلون” و”طفح الكيل”، إلى القاعة السينمائية، بعد توقف اضطراري، واغلاق القاعات، في إطار الاجراءات التي اتخذها المغرب للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد. وشرعت القاعات في عرض العملين، الجمعة الماضي، إضافة إلى أعمال أخرى أجنبية، في انتظار الافراج عن أفلامأكمل القراءة »
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