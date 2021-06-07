اذاعة وتلفزيون
“ولاد العم” على “إم بي سي5”
سيكون مشاهدو قناة “إم بي سي5″، اليوم (الاثنين)، على موعد مع حلقة جديدة من المسلسل المغربي “ولاد العم”، والذي شرعت القناة في بث حلقاته أخيرا. ويعالج المسلسل، حسب ما أكدته القناة “فلسفة الاختيار في الحياة بين طريق الخير والشر وهل الضغوط والمغريات تجبر الأشخاص على التخلي عن مبادئهم؟”، إذ أنأكمل القراءة »
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