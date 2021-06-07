حوادث
شركات وهمية للنصب على صندوق المقاصة
شبكة يتحكم فيها عقل مدبر بواسطة وكالات تسيير تتيح له التعامل بوثائقها وشيكاتها تطورت أساليب نهب أموال صندوق المقاصة من قبل شبكة شركات وهمية يتحكم فيها عقل مدبر بواسطة وكالات تسيير تتيح له التعامل بشيكاتها، وسبق أن أحيل ملفه على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بسبب استعمال واحدة من تلك الشركاتأكمل القراءة »
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