الصباح الفني
الخمليشي وأهمية الرياضة الصباحية
شددت الممثلة أسماء الخمليشي على أهمية ممارسة الرياضة في الصباح الباكر من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية، إذ تقاسمت مع متابعيها على حسابها الرسمي على “إنستغرام” مقطع فيديو أثناء قيامها بحركات رياضية. وأرفقت أسماء الخمليشي مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه “الجميع يمكن أن يبقى بصحة جيدة ويحافظ على لياقته، شرطأكمل القراءة »
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