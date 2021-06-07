مجتمع
عرض مالي خاص لـ “المستثمر القروي”
أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عن إجراءات في إطار مواكبتها لتنفيذ إستراتيجية الجيل الأخضر ودعم تنفيذها بشكل عملي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال بالوسط القروي وتوفير الدعم اللازم للفلاحين وذلك عبر مبادرتين رئيسيتين. تتعلق الأولى بإطلاق البرنامج الوطني لمواكبة ودعم المقاولين الفلاحيين الشباب في الوسطأكمل القراءة »
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