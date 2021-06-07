الصباح الفني
الشاب يونس سعيد بـ”بريزيليان”
أطلق الفنان المغربي الشاب يونس عملا غنائيا جديدا بعنوان “بريزيليان” على قناته الرسمية على “يوتوب”، حيث حقق مشاهدات كبيرة في أيام قليلة فقط. وعبر الشاب يونس عن سعادته بنجاح الأغنية التي تم تصويرها في بحيرة “غاردا” في إيطاليا، وتعامل فيها مع كاتب الكلمات رباح زرادين الملقب بـ”دينو”، ولحنها يونس، فيماأكمل القراءة »
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