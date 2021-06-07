حوادث
الحبس لقاتل نديمه بفاس
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مساء الخميس الماضي، ثلاثينيا بتسع سنوات سجنا لأجل جناية «الضرب والجرح المؤديين إلى الوفاة دون نية إحداثه» بعد أسابيع قليلة من إجهازه على نديمه في نزاع بسيط بزنقة بحي هامشي بمقاطعة المرينيين بالمدينة. وقضت في الدعوى المدنية التابعة، بأداء المتهم، عمره 26 سنة، مودعأكمل القراءة »
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