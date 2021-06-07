حوادث
اعتقال مزوري وصفات طبية
أحالت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية بسيدي بنور، الجمعة الماضي، سبعة أفراد في حالة اعتقال على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية للمدينة، على خلفية الاشتباه في تورطهم في ترویج أقراص مهلوسة وتزوير وصفات طبية. وأوقفت عناصر الشرطة القضائية المتهمين السبعة، من بينهم فتاة، تتراوح أعمارهم ما بين ال24 سنةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل