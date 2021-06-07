الرياضة
الجامعة تزود ملعب الزاولي بالإنارة
أعطت جامعة كرة القدم الضوء الأخضر لانطلاق أشغال تزويد ملعب العربي الزاولي بالإنارة، الجمعة الماضي. وترأس الوفد الجامعي محمد جودار، نائب الرئيس، ورئيس لجنة البنيات التحتية بجامعة كرة القدم. وتلقى مسؤولو «الطاس» خطوة الجامعة بصدر رحب، إذ سيكون بإمكان الفريق البيضاوي لعب مبارياته ليلا، بعدما أعيدت صيانة كل مرافقه، بماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل