الصباح الفني
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ينال شهادة جامعية في سن 97 خلال الحرب العالمية الثانية، ترك الأمريكي بيل غوسيت، جامعته لكي يلتحق بحيش بلاده الذي انخرط في الحرب. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن غوسيت (97 عاما) التحق بكلية لينكولن، لكن الأمر انتهى به في سلاح الجو الأمريكي قبل أن يتم دراسته الجامعية. وبعد أن وضعتأكمل القراءة »
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