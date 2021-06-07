الرياضة
الميركاتو منتصف شتنبر
ضغط الأجندة الإفريقية والبطولة العربية للمنتخبات يفرض مراجعة المواعيد وضعت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية مشروعا، يقضي بافتتاح تأهيل اللاعبين للموسم الرياضي 2021 – 2022، في 15 شتنبر المقبل، بسبب انتهاء الموسم الجاري في الأسبوع الثالث من يوليوز المقبل. وعلمت «الصباح»، أن العصبة الاحترافية لم تحسم بشكل رسمي في تاريخأكمل القراءة »
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