الرياضة
عرض من الصفاقسي لخابا
قدم أحد وكلاء اللاعبين عرضا ماليا إلى إدارة أولمبيك آسفي، للتنازل عن المهاجم حمزة خابا لفائدة الصفاقسي التونسي. وأفاد مصدر مسؤول أن مسيري الفريق رحبوا بالعرض، لكنهم طالبوا في المقابل بضرورة التواصل بين الفريقين من أجل الجلوس إلى طاولة التفاوض، لحسم الصفقة إذا تم التوافق على جميع بنود العقد. وتابعأكمل القراءة »
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