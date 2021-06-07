حوادث
السيول تقتل طفلا بالحسيمة
لقي قاصر يبلغ من العمر 11 عاما، مصرعه، بعد أن جرفته السيول القوية الناجمة عن التساقطات المطرية الرعدية الغزيرة التي شهدتها الحسيمة، ليلة أول أمس (السبت) وصباح أمس (الأحد)، نحو شاطئ كالابونيطا بالمدينة. وحسب مصدر مطلع فإن الضحية كان رفقة طفل آخر أسفل قنطرة “كالابونيطا “، المشيدة فوق واد، عندماأكمل القراءة »
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