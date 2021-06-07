الرياضة
بنعطية يغادر الدحيل
وضع الدولي المغربي السابق المهدي بن عطية، رسميا، نقطة نهاية لتجربته مع الدحيل القطري بعد موسمين ونصف موسم قضاها في صفوفه. ونشر بن عطية صورة له بقميص الدحيل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” علق عليها قائلا”نهاية تجربة رائعة في بلد استثنائي، قضيت موسمين ونصف موسم مع نادأكمل القراءة »
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