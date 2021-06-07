حوادث
إدانة سارق دراجة نارية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارق دراجة نارية، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك بجناية السرقة الموصوفة. وجاء إيقاف السارق من قبل عناصر الشرطة باليوسفية، وبعد تنقيطه تبين أنه مبحوث عنه، من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركزأكمل القراءة »
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