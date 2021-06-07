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ماغي سعيدة بدورها في “للموت” تثبت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن باستمرار جدارتها في مجال التمثيل، إذ إنها تجعلنا نصدق كل شخصية تجسدها في أعمالها، وفي رمضان الماضي أبهرت الجمهور باحترافيتها الكبير بتجسيد شخصية “سحر” في مسلسل “للموت”. وأكدت ماغي بوغصن أنه واجهتها صعوبات أثناء الاشتغال على مسلسل “للموت”، كماأكمل القراءة »
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