مقالات الرأي
طفولة محطمة وأرواح مفقودة
هذا بالتأكيد حادث إخباري، لكنه من المحتمل أن يصل ويلمس الأشخاص الأقل تعاطفا بيننا. بالتأكيد، بالنسبة إلى أي شخص يعيش في المغرب، من المستحيل أن لا يراهم. هم من يلمعون الأحذية في المدن الكبيرة، ويبيعون السجائر أو يقومون بأعمال إصلاح طفيفة على الدراجات. لسوء الحظ، يشكل الأطفال والمراهقون العاملون جزءاأكمل القراءة »
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