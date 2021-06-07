وطنية
قادة أحزاب يزكون الأقارب و”الصاحبات”
استشاط مناضلون غضبا، بسبب الطريقة “المشبوهة” التي استعملها بعض قادة الأحزاب في توزيع التزكيات على أقارب ممولي الانتخابات، والكائنات الانتخابية، والزوجات، و”الصاحبات”. وقالت مصادر “الصباح” إن قياديين، اتفقوا على توزيع “كعكة” التزكيات بترشيح ابن فلان القيادي الحزبي لنيل مقعد بالجماعة، على أساس ترك منصب العضوية بمجلس إقليمي لابن قيادي آخرأكمل القراءة »
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