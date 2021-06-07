حوادث
فرار معتقل مصفد من “كوميسارية”
أصاب شرطيا في مواجهات عنيفة واستغل تقصير أمنيين للهروب لاذ منحرف كان مسجلا ضمن لائحة الأشخاص الخطيرين بالفرار، الجمعة الماضي، من داخل مقر دائرة أمنية “كوميسارية” تابعة لمنطقة سلا المدينة، وهو مصفد اليدين، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى وسط مختلف العناصر الأمنية التي لاحقته دون جدوى. وأفاد مصدرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل