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“جا وجاب” يفتتح مسرح محمد الخامس
فرقة المسرح الوطني تستأنف عملها بعد الجائحة وتقدم عرضا الجمعة المقبل ستكون مسرحية “جا وجاب” لفرقة المسرح الوطني أول عرض يفتتح به المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط عروضه لفترة ما بعد الجائحة، التي شلت حركة قطاع المسرح بعد إغلاق كل المسارح والقاعات في إطار التدابير الاحترازية. وبعد أزيد من سنةأكمل القراءة »
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