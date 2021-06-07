الصباح الفني
قالوا
بنيحيى كتب الشاعر والإذاعي عبد اللطيف بنيحيى مقطعا شعريا على صفحته الخاصة بفيسبوك جاء فيه “أحب شاعرا مجنونا يضمد جرحي بقصيدة، وأحب امرأة خجولة يقول لي صمتها أحبك” إكرام كتبت الفنانة الشعبية إكرام العبدية على حسابها الرسمي على موقع التواصل “إنستغرام” قائلة “سر النجاح هو الثبات على الهدف”. موحجة كتبأكمل القراءة »
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