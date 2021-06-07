الرياضة
لاعبان بمنتخب القاعة بطلان لفرنسا
توج سفيان المسرار وبلال بقالي، لاعبا المنتخب الوطني داخل القاعة، ببطولة فرنسا للموسم الرياضي الجاري، بعد أن قادا فريقهما أسنيير فيلنوف 92 إلى الفوز على نانت موتروبول بخمسة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (السبت)، لحساب الجولة 22 من بطولة القسم الأول. وتمكن بقالي من تسجيل الهدف الرابعأكمل القراءة »
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