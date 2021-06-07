الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي أثبتت الفحوصات التي خضع لها مروان الهدهودي، مدافع الرجاء الرياضي، أن الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة سريع وادي زم، في البطولة الوطنية، لا تدعو للقلق، وسيكون حاضرا في المباريات المقبلة. ويعود الفريق الأخضر للتداريب، اليوم (الاثنين)، للاستعداد لمباراة نهضة بركان، لحساب مؤجل الجولة 19، المقررة الأحد المقبل.أكمل القراءة »
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