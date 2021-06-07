مقالات الرأي
هل أنا كافر؟
المسلمون يستندون في الحديث على مراجع كتابها ليسوا عربا وكلهم ولدوا بعد وفاة الرسول بمائتي عام د. مصطفى راشد* يستند السواد الأعظم من أهلنا المسلمين في أحاديث الرسول (ص) إلى مراجع وكتب الأحاديث الستة، كصحيح مسلم والبخاري والترمذي وسنن النسائي وابن ماجة وسنن أبي داود استنادا رئيسيا كاملا. والغريبأكمل القراءة »
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