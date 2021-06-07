الرياضة
ثلاثة مغاربة ضمن أفارقة أوربا
ضمت التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة الممارسين بأوربا ثلاثة لاعبين مغاربة، هم الدولي أشرف حكيمي، ظهير إنتر ميلان، وياسين بونو ويوسف النصيري، لاعبا إشبيلية الإسباني. وكشفت صحيفة “فرانس فوتبول” منتخب أوربا من اللاعبين الأفارقة الذين تميزوا في البطولات الأوربية خلال موسم 2020 /2021، وضم في حراسة المرمى إدوار ميندي (تشيلسي) وياسينأكمل القراءة »
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