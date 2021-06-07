الرياضة
تحقيق في سرقة منزل بانكالا
فتحت السلطات الأمنية في الرباط، تحقيقا في سرقة منزل الكونغولي يانيك بانكالا، لاعب الجيش الملكي، أثناء وجوده رفقة فريقه بالبيضاء، حيث واجه الرجاء الرياضي الأحد الماضي، لحساب الدورة 21 من منافسات البطولة. ووفق إفادة مصادر مطلعة، فإن مصالح الأمن تجري تحقيقا حول ملابسات هذه السرقة، الأولى من نوعها بالنسبة إلىأكمل القراءة »
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