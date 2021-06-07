وطنية
الاستقلال يشهر ورقة محاسبة العثماني
دعا المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الحكومة إلى القيام بتقييم حقيقي لأوجه التعاون مع إسبانيا في شتى المجالات، بما فيها تلك المرتبطة بقضايا الأمن والهجرة والتهريب والإرهاب، ورفض دور الدركي الذي تريد إسبانيا وأوربا أن يلعبه المغرب، مؤكدا ضرورة استرجاع كافة الأراضي المغربية المغتصبة، وبذل المساعي المشروعة بخصوص سبتة ومليلية والجزرأكمل القراءة »
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