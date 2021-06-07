حوادث
3 سنوات لـ”الحنونة” بالجديدة
توبعت بجناية الاتجار في البشر لتزعمها شبكات للدعارة بمدن عديدة قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بمؤاخذة وسيطة في الدعارة، وحكمت عليها بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعتها في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية الاتجار بالبشر والدعارة والبغاء وإصدار شيك بدون مؤونة. ووصفت الوسيطة الملقبة بـ”الحنونة”أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل