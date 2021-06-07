وطنية
الأسد الإفريقي في المحبس
تدريبات عسكرية دولية بمشاركة “الناتو” على مشارف تندوف ستجرى التدريبات العسكرية للأسد الإفريقي 2021، المغربية الأمريكية، بمشاركة عشرات الدول، وجيوشها والحلف الأطلسي، بسبع مدن بما فيها طانطان، ومنطقة المحبس، التي توجد على مشارف تندوف الجزائرية، التي تؤوي مليشيات «بوليساريو». وبتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل