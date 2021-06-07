الصباح السياسي
تقنين تدبير أموال الزكاة
كشف مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الجمعة الماضي بمراكش، تفاصيل صندوق تدبير زكاة المال، باعتباره أهم إجراءات التمويل التي جاءت في برنامج الأحرار، إذ سجل أن هناك بصمة سلبية جدا تشعر السياسيين بالعجز لعدم القدرة على إنتاج سياسات عمومية صحية تجيب عن سؤال “الحكرة”. وقال بايتاسأكمل القراءة »
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