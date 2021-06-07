حوادث
إحالة مروجي “قرقوبي” بالجديدة
أحالت فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، أخيرا، على وكيل الملك بابتدائية المدينة، ستة مروجين للمخدرات من بينهم ثلاثة من ذوي السوابق القضائية، في عمليات متفرقة لترويجهم مخدر الشيرا والأقراص المهلوسة، في أحياء متفرقة بالجديدة. ونجحت العناصر الأمنية في إيقاف المتهم الأول الذي لا يتجاوز عمره 21 سنة،أكمل القراءة »
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