الأولى
خروقات للسطو على 200 هكتار
حكم قضى بطرد ملاكها وحكمة مسؤول دركي جنبت المنطقة حمام دم حالة احتقان عاشتها قرية الكريمات بإقليم سيدي قاسم، أخيرا، بعد أن تسلح فلاحون بعصي ومعاول وأسلحة بيضاء، ضد عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، حلت بالمنطقة لتنفيذ حكم يقضي بطردهم من عقارات، أكدوا أن الملك الراحل الحسن الثاني فوتها لهمأكمل القراءة »
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