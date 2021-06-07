الصباح الفني
إدريس ومهدي يعرضان “ماروكولوجي” بالرباط
يستعد الثنائي إدريس ومهدي لتقديم عرضهما الفكاهي “ماروكولوجي” يوم ثالث يوليوز المقبل بالمسرح الوطني بالرباط، إذ نشرا إعلانا للترويج له على حسابهما الرسمي على “إنستغرام”. واختار الثنائي إدريس ومهدي أن تكون عودتهما على خشبة العروض بعد فترة طويلة من إغلاق المسارح من خلال عرض “ماروكولوجي” أو عالم “التمغرابيت”، كما اختاراأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل