بني ملال-خنيفرة: شراكة لتعزيز انفتاح المؤسسات التعليمية على المقاولات

وقعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة وجمعية ” إنجاز المغرب”،أخيرا، ببني ملال اتفاقية شراكة، بهدف تعزيز انفتاح المؤسسات التعليمية على عالم المقاولة.

ووقع هذه الاتفاقية مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، مصطفى السليفاني والمديرة العامة المنتدبة لجمعية “إنجاز المغرب”، ياسمينة العسري.

وتروم هذه الاتفاقية ، وفق بلاغ للأكاديمية، وضع إطار للتعاون والشراكة بين الطرفين يتيح للمؤسسات التعليمية الانفتاح على عالم الاقتصاد وسوق الشغل، ومعرفة حاجيات المتعلمات والمتعلمين، ووضع رهن إشارتهم تجارب وخبرات أطر المقاولات، بغية تشبعهم بالثقافة المقاولاتية، وتطوير مهاراتهم السلوكية لضمان نجاحهم في الحياة المهنية.

كما تهدف الاتفاقية المذكورة إلى إنجاز برامج ومبادرات تهدف تنمية قدرات المتعلمات والمتعلمين وإكسابهم مهارات في مجال إنشاء وتسيير وتدبير المقاولات، وتهييئهم لولوج سوق الشغل، وإذكاء روح المبادرة لديهم.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا المواد ذات الصلة بالإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة، التي تمكنه من الانفتاح والاندماج في الحياة العملية، والمشاركة الفاعلة في الأوراش التنموية للبلاد، بما يحقق تقدم المجتمع والإسهام في تطوره.