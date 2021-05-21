خاص
ورش ملكي لتثمين المدينة العتيقة
670 مليون درهم لتعزيز جاذبية المدينة وتأهيل فضاءات العيش ضخت مشاريع ملكية متعددة لتثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي للمدينة العتيقة، دماء جديدة في قطاعات ومآثر تاريخية وعمرانية وثقافية مختلفة داخل أسوار مدينة الإثني عشر قرنا. وتداركت فشل برامج سابقة للإنقاذ امتصت ميزانية ضخمة دون أن تفي بمطالب وتطلعات الفاسيين.أكمل القراءة »
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