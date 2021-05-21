الصباح الفني
“عيطو للبوليس” تضع بنشليخة في “الطوندونس”
“عيطو للبوليس” تضع بنشليخة في “الطوندونس” تصدرت المغنية منال بنشليخة “الطوندونس” المغربي بفضل آخر أعمالها الفنية، ويتعلق الأمر بأغنية تحمل “عيطو للبوليس”، صورتها على طريقة فيديو كليب. وحققت الأغنية نسب مشاهدة مهمة، علما أن بنشليخة ظهرت في الكليب بشكل جديد ومختلف عن اصداراتها السابقة، والأغنية من كلمات وألحان منال ومنأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.