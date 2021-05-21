الرياضة
باخ يرفض إلغاء الأولمبياد
قال إن اللجنة الدولية ستلقح كل الرياضيين والمسؤولين قبل انطلاق المنافسات رفض توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، التطرق لموضوع إلغاء دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل في طوكيو، وقال إنه سيتم تلقيح ثلاثة أرباع سكان القرية الأولمبية على الأقل، ضد فيروس كورونا، قبل انطلاق المنافسات. وقال الألماني باخ، في لقاءأكمل القراءة »
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